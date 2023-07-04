民進黨新北市立委第一選區參選人何博文，昨（3）日與子弟兵、新北市議員李宇翔合體，暢談交通政見，針對林口塞車問題，何博文承諾，當選立委後將開放雙層公車上國道林口至台北段，以增座位數增加的方式，大幅縮短當地民眾等車的時間。

何博文今在社群媒體公布昨與李宇翔一起錄製的影片，2人針對交通問題暢聊相關政見。林口在地議員李宇翔指出，不僅塞車幾乎是林口人的日常，等公車更是讓人等到「抓狂」，甚至妻子時常傳訊息向他抱怨，「等了2個小時，還上不了公車！」因此解決當地公車通勤問題，成為十分重要的議題。

所以何博文當場承諾，未來只要順利當選立委，將透過開放雙層公車上國道林口段至台北段的方式，讓公車座位數增加，來大幅縮短當地人的候車時間。何博文也說，除了「林口交流道南出北入工程」之外，若能將現有的大科路延伸拓寬，結合國防部的廢棄靶場進行道路優化，將能更近一步解決林口、泰山之間的交通問題，李宇翔也認為如此能改善林口文化一路排隊出匝道的情況，成功降低車潮。

此外，何博文認為林口雖有機捷，但交通路網太單薄，若興建林口到龜山的輕軌與機捷共構，將能打造大林口生活圈，李宇翔也補充，如果有一條輕軌貫穿地方，未來民眾多搭捷運上班，還可以減少碳排量，達到「淨零減碳又紓緩交通」的效果。