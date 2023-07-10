國民黨祕書長黃健庭日前公開說鴻海創辦人郭台銘曾跟他說過，不一定要選總統，可以當立法院長。郭辦反嗆要黃謹慎釐清自身記憶。對此，黃健庭今天表示，當時郭甚至還說不需要把他擺在第一位，可以排後面才有催票效果；黃也提到一直有人傳說徵召過程讓郭認為一定會提名他，完全是不實謊言。

黃健庭還原兩人洽談過程，3月12日他與郭約見面吃飯，之前郭就告訴他，不管最後提名誰，他都會全力支持，目標是贏得政權，他非常感動，在一番談論後，他就提出建議，郭全力去衝，如果總統徵召勝出就選總統，侯友宜留在新北繼續當市長，侯如果贏，郭就列不分區，輔選總統跟立委，然後爭取當立法院長，後來這個方案稱為「B計畫」。

黃健庭說，郭本來就非常關心科技產業跟相關修法，若他有立法院長身份可以推動國會外交，能發揮他的長才，後來不只一次討論，談到排名順位，「郭台銘還說不需要把他放在不分區第一位，排後面一點才有催票效果，我聽了非常敬佩跟感動。」

黃健庭強調，B計畫就是個備案，因為郭的力量能不能加進來非常重要，不管哪個方案郭都是重要人物，整件事的過程也同時說明了，外界一直傳說徵召過程讓郭覺得最後一定會提名他，「完全是不實謊言」，怎麼可能一方面說要提名郭，還跟他討論Ｂ計畫？

黃健庭強調，A計畫跟B計畫同時存在，為的就是不讓泛藍分裂，他相信郭一定會信守承諾，他不可能會願意保送賴清德，黨中央的做法是為進行公正公平的徵召作業，當時還不知道最後誰會勝出，必須要先建立共識，不管結果誰出來，到時候要確定大家是站在一起的，是團結的團隊，是可以下架民進黨的團隊，是一直以來努力的目標。

媒體問是否認為郭當初講得還算數？黃健庭說，他相信郭還是會信守承諾，「保送賴清德不會是他選項。」