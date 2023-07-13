國民黨總統參選人、新北市長侯友宜13日出席中華民國公教軍警消聯合總會會員大會，進場時和支持者握手致意，爭取支持。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨終於跟鴻海集團創辦人郭台銘碰面，侯友宜今天受訪表示，很開心能跟郭台銘在一起，尤其兩人有共同理念，都為兩岸和平穩定、讓台灣永續繁榮，會一起並肩作戰，更重要兩人是警察或警眷出身，共同信仰的關公就是重情重義重守信，一起為中華民國全力付出，讓國家安定。

侯郭兩人都將在716參加遊行，兩人是否相約碰面，侯友宜說，「我們都很誠懇，希望多多跟郭台銘溝通，一起守護中華民國而努力」。

昨郭台銘稱侯是新北市長，被認為是還沒承認侯的總統參選人身份，侯友宜回應， 他現在是新北市長，也是在競選總統的參選人，他會全力以赴，未來到中央去，能讓新北市發展得更快更好。

侯友宜說，這幾年在新北，碰到中央在行政效率上，經費資源上的問題，還有很多相關政策提出來不被中央採納，讓新北發展受限，他更了解其他各縣市碰到的問題，希望傾聽地方聲音，解決地方問題。

昨日碰上軍演，郭台銘提到因此飛機要先飛回台北，侯友宜說，國家安全、自我防衛能力提升是必要的，尤其他個人非常主張，阻戰於境外、備戰而不起戰，讓我們國家因為有自我能力的提升，能夠確保國家安全。