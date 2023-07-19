鴻海創辦人郭台銘今（19）日拜訪台北農產運銷股份有限公司，並表示要來看看前高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時，是如何建立激勵制度，讓農民受利。對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘直言「這是什麼鬼東西」，針對郭稱會發表對農業政策、農產運銷的看法，他也諷刺表示，「我很擔心出來又是那種吃草等級的內容」。

據《中央社》報導，郭台銘今參訪北農，並透露有瓜農向他表示韓國瑜當北農總經理時收入最好，不僅有制度、建立拍賣園，且有獎金可以拿。郭表示要來看看韓在擔任總經理時如何建立這套很好的激勵制度，讓農民受利，也讓民眾吃到價錢合理的蔬菜。

此事讓Linbay好油直呼「這是什麼鬼東西」，並提到在批發市場裡面分成兩大制度，一個是供銷合一的議價交易俗稱行口制，另外一個是共同運銷的拍賣交易，俗稱拍賣。而拍賣這制度不是韓國瑜建立的，是70年代蔣經國為對抗當初的供銷合一的議價制而設立的方式，至今走了30、40年了，有些執行上的弊端，但他強調，這個制度不是韓國瑜建立的，一個制度好不好，還跟執行有關。

Linbay好油提到，蔣經國當初要額外搞一個制度出來，是因為以前只有供銷合一時不只菜農，產地的代買也很慘，所有的蔬果價格都是最後端賣掉才結帳給前面，資訊不透明，交易又限縮在固定的攤商手裡。所以才額外搞一個制度來對抗供銷合一，但任何制度走了三四十年沒有隨著時代變更，必然會有一些問題產生，拍賣制度也是。

至於農民稱收入好是因為有拍賣制度，Linbay好油直言郭很可能遇到假農民，不然就是他的幕僚根本搞不清楚狀況。Linbay好油說大部分的農民都是把拍賣制度罵的半死，因為拍賣制度只保證能把菜賣掉，沒有保證價格，要虧錢的生意做再多也沒問題，但虧得起嗎？

Linbay好油強調，世界上批發市場的主流是議價制而不是拍賣制度，若拍賣那麼好，為什麼使用拍賣制度的國家那麼少呢？對於郭台銘預告會在適當時機，發表對農業政策、農產運銷的看法，Linbay好油諷刺表示，以今天郭的表現，「我很擔心出來又是那種吃草等級的內容」。