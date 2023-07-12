國民黨祕書長黃健庭日前透露，鴻海創辦人郭台銘曾答應「B計畫」，也就是若類初選輸了會支持侯友宜，且願意接受國民黨安排列為不分區立委、爭取國會龍頭，不過這番話遭郭辦否認。對此，國民黨北市議員秦慧珠表示，她相信黃健庭不會說謊，並研判郭台銘的「寄生式打法」會持續到9月。

秦慧珠昨（11）日在臉書提到，她認為郭台銘的選舉方式是「寄生式打法」，因為缺少政治資源和政治人脈。她進一步指出，郭台銘在7月14、15、21日跟媒體人吳子嘉合辦活動，主持人偏偏找的是國民黨立委候選人徐巧芯，秦慧珠認為，郭再笨也不會在別人的場子宣布參選，一定會精心設計出場時間和場景、宣言，謀定而動，更何況他還要繼續「寄生」在藍營這些小雞身上，直到揭開底牌、決定是否獨立參選為止。

秦慧珠直言，保持曖昧、繼續「寄生」是郭台銘的策略，並提及黃健庭和郭針對是否有「Plan B」的一番攻防最經典。秦慧珠提到，郭辦先是反駁稱，「不能理解為何黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。」後來又再度呼籲，「有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。」秦慧珠分析，這番言論的意思為郭台銘期待的是非綠陣營不要敵對與分裂，而黃健庭是「有心人士」，在製造敵對與分裂。

對於兩人的攻防，秦慧珠相信黃健庭不會說謊，只是有些話在相好時說的，是掏心扒肺的兄弟義氣，到了相怨時，就變成是陷人於不義的居心叵測，秦點出因為Plan B對郭台銘要去選總統是不利的，他一旦承認，就很難再寄生藍營了。

另外，有風聲指出郭粉7月1日要在總統府前凱達格蘭大道上發送連署書，但該消息被郭辦否認，聲稱法定的連署要到9月才開始，秦慧珠直言，這意味者郭的寄生，與他跟藍營人士和立委小雞間的曖昧，會持續到9月正式連署前。