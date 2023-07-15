民眾黨總統參選人柯文哲原本在下周六（22日）要參加「董事長開講粉絲見面會高雄場」，但因為報名人數太少而取消。民眾黨跟《美麗島電子報》董事長吳子嘉兩方也隔空喊話，吳在昨（15）晚也開酸，稱自己和柯文哲吵架，「他當著我的面，我就把他扁一頓了」，引發外界議論。媒體人黃揚明指出，「董事長開講」YouTube影片的讚數、倒讚數來看，只有柯文哲的場次倒讚數遠低於讚數，而倒讚比例可能會影響YouTube演算法的推播，沒有辦法研判是哪些人在按倒讚，但不無可能是柯文哲與吳子嘉剛好有發生摩擦，導致柯的支持者有這樣的動作。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，從YouTube的倒讚數來看，「董事長開講」郭台銘場從昨晚9點結束到今天中午，已經有1.2萬個倒讚，讚數僅有3千多，但並不知道是哪一股力量按的倒讚，也有可能是「仇恨式的攻擊」。

黃揚明也比較前幾場董事長開講的讚數、倒讚數，侯友宜5月20日第一場，讚數9千多、倒讚數2.6萬，第二場讚數6千多、倒讚數1.5萬；柯文哲是唯一一場讚數比倒讚數多，8千多個讚、220個倒讚。

黃揚明指出，YouTube的倒讚是需要安裝外掛程式才能看到數量，一般人看不到，但據說倒讚數會影響演算法，倒讚比例越高，就越不容易被推到前面去，有可能會有人用倒讚去影響影片推播。

黃揚明強調，「沒有辦法研判是哪一群人在做倒讚的動作」，但不無可能，剛好柯文哲與吳子嘉之間有發生摩擦、有誤解，所以柯文哲支持者可能會有這樣的動作。不過黃也認為，這也是合理的，畢竟吳子嘉罵民眾黨罵的蠻兇、昨天在現場又罵了一次。