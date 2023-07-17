根據13日年代民調中心公佈了2024總統大選最新的三腳督民調，從結果中可以看到，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.5%、民眾黨參選人柯文哲24.2%、國民黨參選人侯友宜17.2%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日就表示，「台獨就是大補丸，賴清德民調支持度35％就是這樣子來的」，引發討論。

年代民調中心13日公布最新民調，若總統大選呈現三腳督局勢，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.5%、民眾黨參選人柯文哲24.2%、國民黨參選人侯友宜17.2%，若鴻海創辦人郭台銘也投入選戰，則賴清德變為34.9%、柯文哲19.2%、郭台銘14.6%、侯友宜14.5%。

根據年代民調中心13日公布最新民調的數據顯示，若2024總統大選呈三腳督局勢，那麼民進黨賴清德的支持度是為35.5%、民眾黨柯文哲則是24.2%、國民黨侯友宜則為17.2%。賴清德可以拿到84％泛綠民眾支持、柯文哲拿81％泛白民眾支持，而侯友宜僅拿62％泛藍民眾支持，另有兩成泛藍民眾轉支持柯文哲。

吳子嘉16日在網路節目《董事長開講》中表示，「賴清德到今天為止沒談過政策，這就是台獨，只要仇恨一動員，中國大陸要來了，台獨大補丸，民調支持度35％就是這樣子來的」。