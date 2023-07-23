【全程字幕】韓國瑜出席全代會許三個願望 高喊：總統侯友宜先生 @ChinaTimes

國民黨今（23）日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，而出席的前高雄市長韓國瑜與侯之互動，是外界關注焦點之一，韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望。對此，媒體人張禹宣認為，與侯友宜的互動熱絡，代表韓國瑜已選擇了「成全大我」，會站在侯的身邊。

張禹宣在臉書發文表示，侯友宜今天提早到會場門口，將姿態放到最低地迎接每一個黨代表，代表他終於聽進了各方諫言，突破了自己的極限。張禹宣認為，侯友宜站在烈日下迎接來賓的行為，會讓每個被他親自迎接的人心境改變，認為他不再等著被抬轎、而是個腳踏實地的人。

張禹宣推測，從這次全代會與侯友宜互動的動作和神情來看，韓國瑜已放下其他可能，至少在下一次大變局之前，他都會站在侯的身邊，「用『恩怨記恨』去看反倒小瞧了韓國瑜，他從頭到尾都在做如何『成全大我』的盤算」。

張禹宣推測，韓國瑜先前對支持侯友宜的態度保留，是因顧慮自身支持者的情感，以及藍營所深陷的集體焦慮。但隨著局勢不斷變化，不只鴻海創辦人郭台銘參選傳聞不斷，民眾黨總統參選人柯文哲也被綠營圍剿，導致非綠陣線的領頭再度真空，讓韓國瑜因而轉念。