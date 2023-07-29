國民黨2024總統立委選戰黨內爭議頻傳，繼立委參選人羅智強、徐巧芯與總統參選人侯友宜競辦發生爭執後，林金結也遭口頭警告。前立委蔡正元表示，過去侯友宜競選新北市長時，黨中央也為了勝選，容許侯反對黨的核四政策，現在侯也應該要用一樣的態度對待小雞，「只要能打敗民進黨的對手，你做什麼媽媽都支持你，這才叫母雞。」

蔡正元28日在政論節目《頭條開講》表示，總統候選人要有能量給立委候選人，不是立委候選人給總統候選人能量，媽媽要給兒子吃奶，哪有兒子拿奶給媽媽吃?

蔡正元也舉例，侯友宜在競選新北市長時，兩次都沒有支持核四，國民黨中央之所以會忍耐侯，就是因為知道公然支持核四會跑掉很多票，為了讓侯當選，咬著牙默許侯友宜違反國民黨最重要的政策。他形容說，媽媽為了讓兒子考上大學，節衣縮食甚至砍斷手指都沒關係。

蔡正元也反問，「你今天呢？甚麼態度？」侯友宜有用當時黨中央為了讓他勝選的態度，去對待徐巧芯、羅智強、林金結嗎？如果不團結，怎麼打敗民進黨對手？他認為，侯友宜應該要講說，「只要能打敗民進黨的對手，你做什麼媽媽都支持你，這才叫母雞。」