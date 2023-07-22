根據《金融時報》報導，民進黨總統參選人賴清德日前說出「台灣總統走入白宮」，引發美方關切，更要求台灣進行澄清，但總統府、外交部、賴辦先後對此否認。媒體人吳子嘉認為，賴清德講的話，已經跨過紅線；還有他講「走入白宮說」的時機不對，因為賴清德最近正在安排訪美行程。

吳子嘉22在《董事長開講》網路直播節目中表示，美國會出手打賴清德，非常突兀，但蔡政府的反應也很糟糕，全部否認，說沒這回事。

吳子嘉認為，賴清德講的話，已經跨過紅線。賴清德講「走入白宮說」的時機不對，因為賴清德最近正在安排訪美行程。從美方來看，現在安排賴清德訪問，結果賴清德卻說要來白宮，中共駐美大使館一定會立刻抗議，高度懷疑美方這次是不是要讓賴清德到白宮。

吳子嘉點出，賴清德到白宮是違反「一法三公報」，賴清德談到「白宮」兩個字就會造成中美之間的緊張，在言語處理上，就會完全把美國拖下水，逼到美國不得不跟北京當局解釋，因此，他質疑美國就馬上利用《金融時報》來修理賴清德。

吳子嘉認為，賴清德這次就是踩紅線，即使他在台灣解釋什麼，美國聽都不會聽，因為影響到美國利益。