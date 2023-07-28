《華盛頓郵報》27日報導，華府已決定禁止香港特首李家超出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC），中方可能以國家主席習近平拒絕出席AEPC、拒絕「習拜會」作為報復。中國人民大學國際關係學院教授李慶四認為，這種可能性完全不能排除，他並且直言，在目前中美互動的模式中，美方總是言而無信、雙重標準，就算再舉行一次習拜會，意義並不大，中美關係也不會因此好轉。

香港特首李家超被美國禁止參加11月在舊金山舉行的APEC，是否可能派港府排名順位第二的官員赴美與會？李慶四認為，由於距離會議時間還有2個月，目前判斷仍為時尚早，還要考慮中美博弈大局。

《華盛頓郵報》分析，中方可能以國家主席習近平拒絕出席APEC作為反制，同時讓習拜會破局，李慶四認為，這種可能性完全不能排除。「根據目前拜登政府對華的惡劣態度，言而無信、雙重標準，說一套、做一套，一方面急不可耐的密集派遣數名要員赴華訪問，另方面卻不擇手段的給中國使絆子、背後捅刀，在這樣的中美互動格局下，再舉行習拜會，意義並不大。」

李慶四分析，美國2024年總統選舉將於當年11月舉行，拜登今年10月起將投入大選，能不能順利連任還是個問題，再考慮去年11月拜登在峇里島對中方的諸多承諾都還沒兌現，對華政策仍是威逼利誘，「這種情況下舉行習拜會，美國能有幾分真心誠意？會超過以往嗎？相信關心中美局勢的人，都會對此打上大大的問號。就算真的舉行了，中美關係也不會因此好轉。」