李承協（左）跟柳會勝今晚帶來多首情歌。（希林國際提供）

韓團N.Flying雙主唱李承協和柳會勝30日晚在台舉行演唱會，N.Flying去年11月疫情解封沒多久，就立刻來台舉辦演唱會，今年4月再度登台開唱，加上今晚的演出，李承協和柳會勝等於達成不到1年即來台3次的紀錄，演唱會現場他們開玩笑說：「我們之前是不是來太多次了？希望我們不要來了嗎？其實我們非常開心幸福，可以常常來。」

這次演唱會主題和視覺走「森林系」路線，李承協和柳會勝化身「森林解說員」，和歌迷粉絲一起走進沁涼又綠意盎然的音樂森林，特別的是，他們竟然拿台灣知名景點阿里山來舉例：「聽說阿里山山裡的樹很大，裡面有1、2千年的神木，還要坐火車去。」並稱要和現場歌迷一起隨音樂暢遊阿里山。

今李承協和柳會勝帶來超過20首歌，唱好唱滿兩小時、情歌連環放送，到演出尾聲時，李承協說本來想來台灣放天燈，雖然沒法實現，但來到現場看到粉絲們的手燈應援，宛如天燈一樣美，直呼：「真的太漂亮了！」柳會勝也附和說現場手燈的畫面星光點點，就像森林中的螢火蟲一樣美麗，兩人也異口同聲大喊：「台灣最棒！」