嘉169縣道47K＋000處，一度交通中斷，現已搶通。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

竹崎、阿里山、大埔3鄉鎮5條道路因土石崩落中斷，今全數搶通完畢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

卡努颱風遠離，颱風尾帶來的西南氣流為中南部山區帶來驚人雨勢，嘉義縣阿里山今天至傍晚，最高累計雨量近250毫米，昨更下破640多毫米，連續2天雨勢過大也造成土石流、落石等災情，山區3鄉鎮共5條道路因此中斷，不過皆已搶通。

今下午行政院長陳建仁召開卡努後續災情工作會議，嘉義縣長翁章梁線上報告嘉義縣受災情形。翁章梁說，卡努颱風造成山區雨勢相當大，累積雨量至今已達668毫米，24小時內也突破300毫米以上，更造成竹崎、阿里山、大埔3鄉鎮5條道路因土石崩落中斷，縣府積極應對，今全數搶通完畢。

翁章梁表示，嘉縣共有16條土石流紅色警戒、38條黃色警戒及2處大規模崩塌黃色警戒，其中紅色警戒範圍涵蓋阿里山鄉樂野、達邦、里佳、十字村以及竹崎鄉光華村、中和村，民政處已強制預防性撤離，並由社會局協助安置，阿里山鄉目前5人安置於樂野活動中心，其餘72人依親。

翁章梁提醒，未來2天可能還是有豪大雨發生，土石也有崩落危險，呼籲民眾以安全為重，不要隨意出門，縣府及公所持續提高警覺，立即處理危險，也盼災後行政院能盡速啟動修復工程，陳建仁回應，盼各地政府持續警戒加強監控，不要輕忽任何潛在風險。