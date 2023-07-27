美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）於美國當地時間26日舉行國會記者會時，突然陷入無法言語的狀態，過程長達21秒，隨後短暫離開現場，引發外界對他健康狀態的臆測。

根據路透社、美聯社、CNN報導，現年81歲的麥康奈26日在國會舉行每周例行記者會時，話說到一半突然停下來，眼睛直視前方，沉默大約21秒無法開口，曾經擔任醫師、也是現任共和黨籍參議員巴拉索（John Barrasso）趕緊上前，問他是否不舒服，並護送他返回辦公室。

Senator Minority Leader Mitch McConnell appears to have a health issue while speaking during a press conference in the U.S. Capitol. About 12 minutes later, the Minority Leader returned to the press conference and, when asked about what happened, said, "I'm fine." pic.twitter.com/EU7zDzGT0m — CSPAN (@cspan) July 26, 2023

經過大約12分鐘後，麥康奈重新回到記者會上，向在場人員表示他「沒事」，接著繼續就國事議題進行回答。一名助理表示，麥康奈當時感到頭暈，但如大家所見，經過短暫休息後，他的言詞依然「犀利」。

麥康奈今年初曾因跌倒導致出現骨折和腦震盪，經過數星期治療後才返回崗位，此後他的健康狀況便備受質疑。他的任期將在2026年屆滿，過去曾有記者詢問他是否會完成任期、或再次參選參院議長，但他都拒絕回答。

包括總統拜登（Joe Biden）在內，美國華府諸多政治人物都面臨高齡問題，參議院內的平均年齡為64歲。根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）去年11月所做的一項民調，61%美國人擔憂國會議員年紀太大，將無法代表人民。