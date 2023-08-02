目前同時擁有信評三巨頭標普全球評級（S&P Global Ratings）、惠譽和穆迪投資人服務公司（Moody's Investors Service）3A頂級信評的經濟體只剩德國、丹麥、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡、新加坡和澳洲。加拿大獲其中兩家評級公司評為AAA級。

在惠譽之前，標普全球已在2011年剝奪美國的3A主權信評，現在穆迪成為唯一仍給予這個全球最大經濟體最高評級的主要信評公司。

惠譽周二宣布將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」的評級展望，稱此次降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化，以及債限僵局一再重演後，美國政府的債務負擔不減反增。

Berenberg Capital Markets資深經濟學家Mickey Levy表示，到目前為止，擔心評級機構可能將目光轉向剩下的「3A團」仍為時過早，「每個國家都不相同，都有自己的成長模式、有自己的稅賦和支出結構，所以美國被拔掉3A不代表其他國家會受到波及」。

拜登政府表示，惠譽此舉不會影響美國政府的借貸成本。

操盤手似乎也不太受到影響，專家認為對美國公債的需求將一直都存在。

著名財經網站MacroTourist專欄作者、曾擔任操盤手的Kevin Muir表示，美國的證券在全球金融界被過度持有，這次降評可能導致部分投資人重新配置其他國家資產比重，但對於其他市場人士來說，這不會改變他們對美國的看法，「加拿大的信用真的比美國好嗎？還是盧森堡？美國是主導世界的力量，當然，他們做了一些不太明智的事，比如揮舞著槍揚言要用『違約』射倒自己的金融體系，但我們都知道他們最終還是會付帳單」。