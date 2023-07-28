隨著俄烏戰爭的情勢轉趨明朗，美國許多戰略與軍事專家認為，雖然烏克蘭戰勝俄羅斯對阻止中共武力犯台有很大的威懾作用，但在維繫台海乃至整個印太地區的和平上，提供台灣充分的武器並實施戰略協作，才是阻止台海發生戰爭最有效的威懾力量。如果在武器供應上因為援助烏克蘭而忽略了台灣，美國可能失去對中共的威懾力量，導致必須在歐亞同時應對兩場戰爭的困局。

自俄烏戰爭爆發以來，西方政治與國防安全界都異口同聲地認為，協助烏克蘭戰勝俄羅斯對於嚇阻中共犯台極為重要。美國共和黨參議員林賽．葛理翰(Lindsey Graham)就說，「美國必須幫助烏克蘭，因為如果我們在歐洲失去烏克蘭，台灣就會成為下一個問題。」這項論述本身沒有問題，但是如果一股腦地把所有資源都用在烏克蘭戰爭中，反而會犯了捨本逐末的錯誤。

協助烏克蘭戰勝俄羅斯對於嚇阻中共犯台極為重要，但如果以犧牲對台軍售為代價，可能反而會引發台海戰爭。圖為台灣漢光演習預演。（圖／航空迷讀者提供）

傳統基金會國家安全與外交政策高級顧問亞歷山大·維雷斯格林 (Alexander Velez-Green)最近發表文章呼籲，從全球經濟與戰略角度來看，失去台灣比失去烏克蘭的代價大得多。而利用烏克蘭戰爭的結果來說服中共放棄武力犯台，其效果遠不如在印太地區建立強大的威懾力量。如果以犧牲美國和台灣在太平洋地區的力量為代價，優先考慮解決俄烏戰爭的僵持狀態，不僅會快速消耗美國整體的軍事能力，更可能導致北京懷疑美國對台灣的防衛承諾，加強北京武力犯台的衝動。

維雷斯格林指出，統一台灣對中共領導人而言是很重要的政治資產，值得付出更高的代價，甚至包括承受西方國家大規模的經濟制裁，如果僅僅依靠增加武力犯台的成本，幾乎可以肯定不能阻止北京動武。因此，要阻止台海戰爭必須依靠軍事威懾力量，讓北京相信各種入侵台灣的嘗試都會必然會失敗，最好是一開始就不要有動用武力的打算。

僅僅依靠增加中共武力犯台的成本，幾乎可以肯定不能阻止北京動武。圖為漢光39號演習。（圖／范揚光攝）

他還指出，要增強威懾力量就要盡快地分散並加固美軍運營地點，還要增加彈藥庫存並製訂有針對性的協同行動計劃。當然，台灣的部隊也必須熟悉不對稱防禦作戰策略，例如要能熟練地操作反艦導彈、移動式防空導彈系統以及各種反裝甲武器，以強化台灣的威懾力量。

美國目前對烏克蘭的大量援助不會在太平洋有威懾的效果，就算烏克蘭最後趕走俄羅斯侵略者，也不太可能從實質上削弱中國軍隊入侵台灣的能力。相反地，北京會採取各種措施確保共軍在入侵台灣時不會重複俄軍在烏克蘭犯下的錯誤，提高跨海登陸作戰能力，或一開始就採取更快速、規模更大的侵略性的策略。

美國不需要在援助烏克蘭和阻止中國入侵台灣之間做出選擇，這是一種令人欣慰但卻十分危險的錯覺。圖為共軍兩棲裝甲車。（圖／中國軍網）

現在大量原本用來強化台灣軍事威懾力量的資產持續轉移至烏克蘭戰場，包括國家先進防空導彈、愛國者防空導彈、海馬斯機動火箭砲、刺針導彈、標槍反坦克導彈和無人機等等，美國的庫存已明顯地大幅減少，即便已經加速生產，原應運送到台灣的武器彈藥仍一再延遲。這些台灣防衛上的空缺很難讓北京相信美國防衛台灣的決心，還可能給予偏愛軍事冒險策略的共軍將領們可乘之機。

前美國副助理國防部長埃布里奇．科比 (Elbridge Colby)也在投書《華盛頓郵報》時呼應上述的觀點，他說，美國不需要在援助烏克蘭和阻止中國入侵台灣之間做出選擇，這是一種令人欣慰但卻十分危險的錯覺。

如果台灣遭到中國的攻擊，美國在亞太地區的軍事地位以及亞洲國家對美國的信心都將受到嚴重打擊。（圖／中國軍網）

科比指出，五角大廈經常表示，如果台灣遭到中國的攻擊，美國在該地區的軍事地位以及亞洲國家對華盛頓抗衡北京的信心都將受到嚴重打擊。其結果將是中國向全球最大、最重要的亞太地區霸權邁出重要一步，一旦中國建立這種主導地位，它將很快取代美國成為世界頭號經濟體，對美國的繁榮與國民生活影響極為深遠。

目前美國已將其中許多武器系統派送到烏克蘭，柯比認為，台灣也迫切需要這些武，拜登政府應該利用總統權力，迅速從美國庫存挪出台灣需要的武器，如是台灣與烏克蘭兩方都需要的，現在必須偏向台灣而不是烏克蘭。他甚至警告說，面對中國對台灣的威脅以及美國維護國家利益的窗口正在迅速關閉，如果不趕快做，很可能會導致二戰以來最嚴重的衝突──台海戰爭。