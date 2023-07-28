美國經濟衰退雜音四起，根據FreightWaves Research的報告，美國今年前6個月的紙箱需求降幅創下2009年初以來最大，凸顯美國經濟可能出現衰退風險。

FreightWaves指出，美國聯準會去年激進升息抑制了對紙板箱的需求，紙板箱出貨量的前景依然不明朗。有專家示警，紙板箱出貨量的下滑，是更廣泛經濟問題的一個跡象。

Charles Schwab首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop提到，美國正處於「紙板箱衰退」中，這樣的情況可能導致就業市場走弱、企業面臨更大的獲利壓力，但同時也會讓年底前的通膨大幅放緩。

美國紙箱協會亦表示，因紙箱需求下降，去年第4季，紙箱製造商的開工率下降至80.9%，創下2009年第1季度以來最低水準，這意味著，美國約有20%的紙箱產能停滯。

值得關注的是，紙箱在貨物運輸中發揮著至關重要的作用，因此被視為是預測經濟的領先指標，雖然紙箱看上去毫不起眼，但它幾乎出現在商品供應鏈中的每一個環節。而這也代表著，如果硬紙板需求放緩，消費者購買的東西就會減少，在美國前幾次經濟衰退之前就出現過這種跡象。