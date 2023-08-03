知名經濟學者薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲頒第五屆唐獎永續發展獎，為表達敬意，東吳大學也頒授其名譽經濟學博士學位，表彰薩克斯的精神與宋朝文學家范仲淹在〈岳陽樓記〉主張「先天下之憂而憂」的見解不謀而合，具有體現悲天憫人、道濟天下的襟懷。

薩克斯現任美國哥倫比亞大學地球研究所教授、永續發展中心主任及聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）主席，曾任3任聯合國秘書長特別顧問，致力推動實施永續發展目標（SDGs）和巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）。2022年6月獲頒我國第五屆唐獎永續發展獎殊榮。

東吳大學近年成立「ESG永續發展研究中心」及「儒道智慧永續應用全球研究中心」，以具體行動實踐聯合國永續發展目標，推動企業施行與邁向永續經營，承擔推廣永續發展的社會責任。

東吳大學認為，薩克斯身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，擘畫「永續的未來」，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續、世界和平，其精神與宋朝文學家范仲淹〈岳陽樓記〉主張「先天下之憂而憂」的見解不謀而合，體現悲天憫人、道濟天下的襟懷。尤其致力於永續發展研究與提供具體行動方案，深具前瞻性視野，可作為東吳大學推動永續發展的效法目標。

對於獲得東吳大學名譽經濟學博士殊榮，薩克斯在發表演說時首先感謝校方對他的肯定，再提到永續發展其實是很嶄新的觀念，做為一個全球議題，只有40年的歷史，但永續發展其實並不像大家想得那麼複雜與困難，但是實際採取的作為卻太少。推動永續發展的很大的挑戰就是怎麼運用知識來改善人們的生活。

東吳大學強調，頒授薩克斯教授名譽經濟學博士學位，不僅彰顯其於全球永續發展的貢獻，更強化學校與台灣推動永續發展的決心，提升我國在國際舞台的能見度。期許未來藉由薩克斯與台灣的友好情誼，讓台美夥伴關係更加緊密長久。