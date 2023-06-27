為響應全球永續發展減塑減廢的政策及趨勢，大地酒店提早告別一次性沐浴備品，選用了寶格麗Bvlgari綠茶系列作為最新的房內配備，大容量環保瓶裝皆改成100%回收環保塑料，讓住宿結合永續發展。同時，館內The Gaia SPA的精油包裝，也使用同樣有環保理念的法國蘇緹Sothys、約翰森林JOHNRAY等品牌，讓永續發展得以點、線、面在飯店內持續推廣。

AI人工智慧正夯，台灣知名「小美犀智能語音管家」也正式進駐大地酒店，透過語音人工智慧技巧，整合運用聲控、AI及後台網絡，提升旅客入住大地的便利性，舉凡在地的景點情報、打掃送物、音樂播放等客房服務，都可以在第一時間解決問題，感受智慧科技的旅宿體驗。

除優化硬體外，大地酒店並持續邀請業界知名富有經驗的講師，舉凡美食名家及服務職人，親臨指導現場同仁，並由專業經理人手把手授課、輔導，將寶貴的服務知識傳承給第一線同仁，希冀能把最細膩的服務態度在每一次的接待中完美呈現。總經理陳惠慈表示，大地酒店全面優化升級，希望反饋給旅客最符合大地初心的價值，服務是無形的，但卻是讓顧客最有感的，透過真誠且溫暖的服務，讓旅客把大地酒店當成另一個家，每次假期都想到大地，創造不平凡的多感體驗。