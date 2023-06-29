一銀表示，以6月29日完成簽約的聯合再生能源68億元聯貸案為例，即透過每年檢視「節電度數」、「產生潔淨電力」或「減少碳排放量」，引導公司積極提升或改善相關指標。聯合再生董事長洪傳獻曾表示，「太陽能是對環境最友善、最具環保概念的發電技術」。聯合再生為國內太陽能模組及系統大廠，長期致力於太陽能領域，目前模組市占率為國內第一，經過近年的體質調整，去年繳出整併後最佳成績單，合併營收188.08億元，創七年新高，本業轉虧為盈，稅前盈餘達9.46億元，近期公司在TOPCon電池技術取得突破性進展，預期可提升太陽能系統的投資報酬率超過0.5％，可望成為公司拓展業務的最佳利器。

第一銀行持續推動綠色金融及永續發展，期許成為公股銀行領頭羊，在全球2050淨零排放共同目標下，各產業對綠電需求日益增加，第一銀行不僅推出綠色融資貸款專案幫助更多企業低碳轉型，2021年起率先推動國內營業單位逐步使用綠電。