伊朗昨天正式加入上海合作組織（SCO），伊朗總統萊希當天在上合組織會議呼籲放棄使用美元，並提到「美元霸權」的話題。

上海合作組織成員國元首理事會第23次會議4日以視訊方式舉行，會議決定伊朗正式加入上合組織。

綜合陸媒澎湃新聞、觀察者網及外電報導，萊希（Ebrahim Raisi）在會中就此表示感謝，並提到「美元霸權」的話題，呼籲放棄使用美元。

萊希表示，「從過去幾十年的經驗來看，現在很明顯，與軍國主義一樣，構成西方主導體系基礎的是美元主導（地位）。因此，要構建公平國際體系，就要在地區內建立的關係中消除這種主導工具」。

萊希還提議，更應關注的是上合組織成員國及其合作夥伴進行貿易時使用本幣進行結算一事。

他說，「伊朗歡迎任何旨在使用基於現代技術的金融支付工具的舉措，以促進該組織成員國及其商業合作夥伴之間的金融往來，尤其是在多邊框架內」。

此前，外媒也曾關注伊朗在對外合作中放棄使用美元的 消息。克里姆林宮去年7月表示，俄羅斯和伊朗將在雙邊交易中放棄使用美元。

另據報導，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在會議發言時都呼籲上合組織建立共同的金融機構。

報導說，在上合組織各成員國尋求內部合作之際，賈帕洛夫提議上合組織成員國之間實施本幣相互結算，並成立上合組織開發銀行和開發基金。托卡葉夫則認為建立聯合投資基金將為實施重大項目提供資金支持，扭轉上合組織過去20多年未能實施重大經濟項目的局面。

據央視新聞，中國國家主席習近平當天在會中表示，中方建議擴大上合組織國家本幣結算占比，拓展主權數位貨幣合作，推動建立上合組織開發銀行。

上海合作組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月在上海宣布成立，2017年首次擴充成員，印度、巴基斯坦加入，隨著伊朗的加入，正式成員國增至9個，所關注合作領域已從成立之初的反恐和安全事務，拓至經貿交流、金融服務、數位科技、能源安全和應對氣候變化等領域。