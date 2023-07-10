跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）15至16日在奧克蘭（Auckland）舉行部長級委員會會議，期間預計將簽署英國入會協議。外交部今天表示，CPTPP成員國目前尚未就包含我國在內的其他新申請案的處理機制達成共識。外交部將與相關機關密切合作，積極做好推案規畫，持續向成員國爭取支持。

CPTPP一旦簽署英國入會協議，英國就將正式成為CPTPP生效以來的第一個新成員。英國商業暨貿易部7日表示，英國本月將正式簽署加入CPTPP，但協議仍須通過國會審查等程序，至於國會程序何時完成，與國會議事排程有關。

外交部發言人劉永健表示，我國自110年9月22日向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出入會申請後，陸續完成國內法修法程序，加強與CPTPP成員國互動及諮商，各成員國已瞭解我國為入會所做的準備與努力，也認為台灣經貿體制符合CPTPP高標準規範。

他說，據悉本次CPTPP部長級執委會仍將聚焦處理英國入會案的最後細節，預期將能順利簽署入會議定書，然而CPTPP成員國目前尚未就包含我國在內的其他新申請案的處理機制達成共識。

劉永健強調，外交部將與相關機關密切合作，積極做好推案規畫，持續向CPTPP成員國爭取支持，同時呼籲CPTPP應依循英國入會經驗，按申請國自身條件、準備情形及符合高標準程度進行審查，並儘快成立我國入會工作小組。