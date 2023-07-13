中國大陸外交部發言人汪文斌13日主持例行記者會。有記者提問，北約峰會發表領導人宣言稱，中國大陸進行惡意網路活動，發布對抗性言論及虛假資訊，危害北約安全。中國大陸正顛覆以規則為基礎的國際秩序，包括網路空間秩序宣言，並稱三次或累積性惡意網路活動可視為武裝攻擊，進而觸發北約集體防禦條款，北約要提升網路防務在整體威懾和防務態勢的重要作用。對此，汪文斌表示，中方注意到，北約的網路安全政策，正被個別成員國所綁架，充斥著雙重標準和自相矛盾。

汪文斌指出，北約宣稱惡意網路活動可構成武裝攻擊，進而觸發北約集體防禦條款，同時卻對個別成員國公開宣稱採取「進攻性」網路軍事政策「視而不見」。北約宣稱推進和平的網路空間，同時卻對個別成員國發動的網路攻擊可能將核大國拖入地緣衝突的危險「選擇性忽視」。北約宣稱維護網路空間秩序，同時卻對個別成員國拋棄聯合國共識、公然將他國關鍵基礎設施納入網路攻擊目標「集體噤聲」。

汪文斌說，中方希望北約中小成員國在網路安全上能多一點戰略自主意識，同時呼籲北約特別是北約大國，切實遵守聯合國網路空間負責任國家行為架構，以負責任的方式，與國際社會一道，共同維護網路空間和平與穩定。