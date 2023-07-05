佐科威近日赴澳洲進行為期三天訪問，並在訪問期間與澳洲簽下上述協議。根據政府聲明，兩國將在健保產業、礦業及數位經濟領域促成新的商業合作。
惠譽集團旗下研究機構Fitch Solutions商品分析部門主管喬都里（Sabrin Chowdhury）表示：「印尼立志發展電動車製造業，需要大量鋰礦做為電池原料。」
澳洲是全球最大鋰生產國，印尼鎳蘊藏量位居全球之冠，而這兩種金屬恰巧都是車用電池重要原料，因此喬都里認為兩國協議促進彼此之間的車用電池原料貿易往來，將締造雙贏局面。
印尼總統佐科威（Joko Widodo）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日簽訂兩國合作協議，除了共同促進區域和平安全之外，也將針對車用電池原料貿易加強合作，被業界喻為「雙贏協議」。
佐科威近日赴澳洲進行為期三天訪問，並在訪問期間與澳洲簽下上述協議。根據政府聲明，兩國將在健保產業、礦業及數位經濟領域促成新的商業合作。
惠譽集團旗下研究機構Fitch Solutions商品分析部門主管喬都里（Sabrin Chowdhury）表示：「印尼立志發展電動車製造業，需要大量鋰礦做為電池原料。」
澳洲是全球最大鋰生產國，印尼鎳蘊藏量位居全球之冠，而這兩種金屬恰巧都是車用電池重要原料，因此喬都里認為兩國協議促進彼此之間的車用電池原料貿易往來，將締造雙贏局面。
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