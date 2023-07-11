CRIF總經理郭曉薇表示：「永續經營對於國際企業而言，已從過往的加分題變成必答題，且規範的並非僅限於單一企業，而須放眼整體供應鏈的表現！當供應商無法配合國際大廠的永續規範，對於國際大型企業而言可能會造成供應鏈斷鏈，對於中小企業本身則恐會錯失訂單，甚至導致終止合作。在當今環境，供應鏈整體的永續程度將左右供應鏈的穩定性。CRIF不斷研發各項ESG解決方案全方位助益各規模企業，包含Synesgy、Mr.ESG等產品，持續致力於成為企業永續經營的加速器，帶動台灣產業的永續轉型，並在全球市場中保有優異的永續韌性！」

Synesgy供應鏈永續管理平台透過三大特色，協助大型企業提升供應鏈永續性。

第一，大型企業可透過平台邀請供應商填寫問卷，其內容遵循GRI準則設計，並涵蓋商業、環境、社會、治理和產業等五大面向。對於大型企業而言，相當於建立企業專屬的供應鏈永續管理資料庫，深入瞭解所有供應商各方面的ESG狀況，進而提前掌握潛在風險。對供應商來說，問卷結果不僅揭示自身ESG狀態是否符合國際趨勢，針對待加強的項目也提供改善ESG績效的行動計劃，幫助供應商有明確方向進行優化。

此外，當國際間永續相關的規範及法規有新增或異動，平台也將自動更新至系統中，解決過往企業須花費大量人力追蹤及修訂最新規定，進而將資源挹注於ESG成效改善的策略和計畫上。

第二，技術方面運用AI及大數據分析，高效處理供應商的大量數據，並以直觀的效能儀表板呈現即時生成的結果，幫助大型企業一目了然所有供應商的ESG表現。後台也能產出Excel檔案，可針對問卷中特定項目或個別供應商進一步了解狀況。

第三，開放API串接，幫助企業能夠快速整合既有的供應商管理系統，避免系統轉換或整合的陣痛期，以最低的作業需求獲得最高的供應鏈管理效率。