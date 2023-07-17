新光金控旗下元富證券積極打造健康職場，實踐ESG企業永續發展理念。適逢暑假到來，元富證券聯合職工福利委員會15日於福隆海邊舉辦「元富ESG海洋音樂嘉年華」員工活動，提供同仁台鐵火車票來回福隆、請同仁自備飲水，現場提供水補給站、使用在地食材製作BBQ等美食冰飲。響應節能減碳、減塑，在藍天下大海邊對員工及親友不同世代推廣友善地球教育，實踐共融、共榮及永續。

元富證券總經理張清發表示，元富證券呼應聯合國永續發展目標，積極推動ESG包括環境永續、社會參與及公司治理3大面向，不僅以永續金融為使命，更視ESG為企業的重要承諾。今年6月將永續委員會設置於董事會轄下，從上而下推動永續政策，全方位擴大永續治理的高度與廣度。

多年來，元富證券藉由各式公益活動，持續擴大社會永續影響力，並將ESG精神落實公司員工活動，舉辦戶外活動之餘，呼籲同仁提倡愛惜環境的重要性，多搭乘大眾交通工具、多食用當季在地食材、外出自備環保杯、環保袋、多延續物命循環使用、確實進行垃圾分類，共同推行減碳減塑生活。

「元富ESG海洋音樂嘉年華」台北場7月15日傍晚於福隆海邊熱鬧登場。由活力有氧的開場表演掀開序幕，一旁設有小朋友喜愛的氣墊樂園，家長在陪伴的同時，彼此之間也能開啟公事外的話題、以部門為單位的團體趣味競賽，創造同仁在辦公室外的合作機會，原住民及流行樂團輪番登場表演，均為了讓同仁在歡樂中促進共融。

現場香味撲鼻宛如美食嘉年華，烤山豬和各式BBQ、風味料理色香味俱全，數台胖卡提供各式在地食物，西瓜、鳳梨現切水果在促進共榮之餘不忘永續，精心安排有趣的環保知識教育、以舊衣服創新產品、發芽鉛筆等永續課程攤位，實踐元富重視ESG承諾。

回顧2022年疫情趨緩之際，為推行減塑生活及實踐ESG企業永續發展理念，元富證券職福會特別舉辦「無痕淨山守護綠地元富健行趣」千人活動，由總經理張清發帶領同仁及其親友走出戶外、共同力行減塑、愛護地球。

隨著ESG浪潮興起，淨零碳排成為國際趨勢，元富證券不只推動綠色採購與職場環保，更長期投入永續經營。2023年5月元富證券台中大裕分公司的太陽光電發電設備興建完成，更成為國內首家證券商以自有建築設置單一再生能源案場，朝向綠色轉型邁進。