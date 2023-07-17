苗栗地檢署「查察賄選及暴力督導小組」17日正式成立揭牌，由檢察長蔡宗熙會同苗栗調查站、苗栗縣警察局等單位共同揭牌。

揭牌儀式由檢察長蔡宗熙主持，與苗栗縣警察局長莊勝雄長、法務部調查局苗栗縣調查站主任李春芳、中部機動工作站副主任林進宏、苗栗縣政府政風處長李炳輝、內政部移民署中區事務大隊苗栗專勤隊長李安貴共同揭牌，署內主任檢察官、檢察官在場共襄盛舉，以堅強陣容展現檢察、警察、調查、政風、移民等機關攜手聯合查賄決心。

苗栗地檢署指出，法務部今年頒訂「一個核心宗旨」、「三項強韌策略」、「六大策進作為」之選舉查察工作綱領，透過「精進查賄制暴、建構查賄網絡」、「查緝不法組織、杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯、阻斷境外資金」、「嚴防假訊息、有效蒐證徹查」、「統合警政戶政、防杜幽靈人口」、「公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉」六大具體策進作為，確實執行「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」三項強韌策略，藉以達成「嚴查不法、肅本清源」的選舉查察核心宗旨。

苗栗查賄團隊已今年5月24日舉行第1次期前策略會議，並將在8月7日舉辦第2次期前策略會議，充分結合轄區內查賄、反賄能量，除完成查賄制暴執行小組任務編組、配置分區查察表外，也由情資研析專責小組展開各方面情資蒐報及分析作為，搭配積極綿密、深入民間的反賄選宣導網絡，絕不容許賄選、暴力或其他不法手段介入選舉。

若民眾發現有賄選情事，可利用免費檢舉專線：0800-024099提出檢舉，本署對檢舉人之身分絕對保密，讓我們同守護苗栗地區政治之清明，使民主法治及行政效能向上提昇。