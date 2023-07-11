六方科-KY（4569）將於7月31日掛牌上市，配合初次上市前辦理現金增資發行新股及過額配售，對外公開承銷總共3,400仟股，其中2,479仟股將對外競價拍賣，競拍底價為每股60元，競拍期間自今（11）日起至13日止，每一投資者投標上限為340仟股，並將於7月17日上午10點開標。

六方科-KY管理階層源自1980年所設立之台灣六方精機，於1990年響應李登輝前總統南向政策而赴泰國投資，為當地首批精密金屬機加工業者，並享有營所稅免稅待遇。

目前六方科-KY 100％持股泰國四處自有土地廠房的生產基地，及香港一間銷售貿易子公司，投資成本低廉。2020年1月在英屬開曼群島設立境外公司，成為此次回台上市的掛牌主體。

六方科-KY表示，公司堅持技術本位與品質優先為企業成長的核心，客戶群涵蓋全球知名的Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和存儲裝置品牌廠，受到國際大廠的高度肯定和信賴。

六方科-KY指出，公司長期與往來供應商維繫良好關係，打造韌性供應鏈，所以未曾因中美貿易及疫情而有面臨過斷料或斷鏈等危機。

2018年中美貿易戰，六方科-KY分析，美商在大陸的供應鏈開始動搖，2022年大陸因新冠疫情封城，加上當地生產成本提高，供應鏈移出大陸已成為各國際品牌廠共識。泰國位居東盟第二大經濟體、基礎設施完善，又非共產主義國家，且泰國素來享有亞洲底特律的美譽，而六方科早已在當地深耕30年以上，除佔據鄰近潛在車廠客戶優勢外，現階段更迎來世界多家汽配大廠進駐泰國的新商機。

六方科-KY擅長低成本高效率的製造優勢，長期與歐、美、日品牌廠關係緊密，隨著全球供應鏈去中化契機及終端市場需求增長，六方科所生產應用於雷射切割設備、光纖零件製造、AOI影像檢測設備、機器手臂零組件、氦氣硬碟組裝測試機等業績也有望增加。另六方科-KY為求未來發展，已於既有之工業區購置擴廠所需土地，以確保公司未來發展的需求。

六方科去年營收13.1億元，每股純益10.65元。展望未來，六方科-KY預計，今年下半年營運將明顯回溫，工業及汽車客戶將重新恢復銷售動能且預期2023年起工業類應用營收占比將提升。