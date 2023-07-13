信任科技服務商Gogolook走著瞧公司，成立於2012年，以「Build for Trust」為核心，建立由AI與數據驅動的全球化數位防詐與風險管 理服務，從多元通訊、金融科技到企業SaaS服務，打造不同應用場景 的信任賦能科技。

林修銘並介紹走著瞧是一家多元的公司，由9個國家組成，員工平均年齡只有33歲=力是一個非常年輕有活力的公司。走著瞧今天以215元上市，開盤直接跳空漲停抵236.5元，至11點過後成交量僅19張。

走著瞧目前已在日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港與巴西等市場穩定營運，且扮演全球防詐聯盟GASA創始會員，並與台灣警政署刑事局、韓國金融監督院、泰國警政、日本福岡市政府、馬來西亞皇家警察與州政府共同防範詐騙問題，以東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫為基礎，致力於創造一個「零詐騙環境」。

Gogolook旗下三大產品線包含消費者端與企業端的信任雲服務， 以及金融科技為首的商業服務，應用對象不僅涵蓋廣泛的消費者，更 涵蓋電信、金融、電商與支付等多元產業場景；在多角化發展方針下，Gogolook持續強化營運體質以及創新能力，在AI浪潮下，積極搶佔全球龐大的防詐商機。

林修銘也期待走著瞧公司成為創新板新經濟軟體公司的第一股，樹立業界標竿。進入資本市場後，能受到海內外投資人與合作企業夥伴的支持，加速公司在海內外擴展業務與創新研發能力，帶動我國更多新創與軟體公司在台灣上市，產生產業群聚效益，展現台灣資本市場的多元樣貌。