搶攻中秋送禮商機,MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌「TASTE by MMHG」今年將聯名星級主廚林泉與沖煮冠軍咖啡師王策品牌VWI by CHADWANG,以風味探索結合咖啡佐食(Coffee pairing)概念共同推出兩款中秋月餅禮盒,「漫月花園 Moon Garden」平裝版售價990元,包含4入廣式月餅,兩種口味各兩顆(金沙奶黃流心、秘製XO醬)搭配VWI獨家咖啡濾泡包2入,兩種風味各一包(踏尋花路、落日紅蘊);精裝版售價1,980元,8入廣式月餅,四種口味各兩顆(金沙奶黃流心、秘製XO醬、覆盆子荔枝玫瑰、月夜茉莉)搭配咖啡濾泡包4入,兩種風味各兩包。即日起於TASTE by MMHG官方網站及VWI全台門市開放訂購,售完為止。

「漫月花園 Moon Garden」禮盒以探索花園風味為主軸,透過堆疊的花朵與果實基調,品嚐出月餅與咖啡帶來的風味層次,循序漸進的味蕾變化,就像漫步在一座小花園裡,沈浸在花果與餅香之中,是一款充滿趣味且浪漫的月餅禮盒。

四款月餅口味由星級主廚 林泉監製,挑選在地水果與花卉入餅,推出兩款全新口味「覆盆子荔枝玫瑰」利用飽滿荔枝的清甜圓潤,融入覆盆子的誘人果酸,與口感溫和的細膩豆餡揉合,尾韻玫瑰花瓣帶來輕盈香氣,口味獨特且深邃。「月夜茉莉」將滑順清香的茉莉花揉捏入餡,口感柔軟、風味淡雅香醇,喉頭滿溢芬芳的茉莉花香,清爽亦不甜膩。同時也保留去年兩款人氣口味「金沙奶黃流心」嚴選屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋,醇厚軟綿的卵黃內餡包裹金黃熔岩流心,一口咬下外皮鬆軟、鹹甜交織的濃郁流沙緩綿而出,入口即化的細膩奶香是最受歡迎、歷久不衰的口味。「秘製XO醬」內餡包含細膩滑順的蓮蓉、頂級新鮮干貝與蝦米,再以秘製辛辣醬翻炒製成XO醬。蓮蓉餡香甜濃郁、XO醬鮮中帶辣,口感層次豐富。

兩款聯名禮盒皆由VWI by CHADWANG團隊試餅,依循月餅口味搭以最適配的咖啡風味,推出獨家且無對外販售的兩款特調咖啡。一款是直接反應咖啡本身風味的單品豆「踏尋花路」,首先輕盈上揚的純白野薑花香氣,入口伴隨活潑的紅色莓果風味,明亮酸度除了適合日常品飲外,利用同質的風味呼應甜感飽滿、濃郁芬芳的奶黃流心與月夜茉莉口味,更能襯托出輕盈、細膩的優雅滋味。

另一款配方豆「落日紅蘊」,選用風味強烈的厭氧日曬豆,搭以風味乾淨的水洗豆來柔化厭氧處理的發酵感,勾勒出此款配方獨特的風味輪廓。100%帶果皮的衣索比亞日曬豆混入哥斯大黎加水洗豆,增添豐富水果調性的層次,葡萄、哈密瓜的甜香,接續著黑巧克力與酒香,強烈的風味搭配覆盆子玫瑰荔枝與秘製XO醬風味,更能帶出濃厚迷人的果實感,是深沉且悠長的成熟風味。