今年第5號颱風「杜蘇芮」近逼，氣象局今（25）日已發布陸上、海上颱風警報，杜蘇芮颱風有登陸的可能，強勁風雨將對屏東、恆春半島帶來衝擊，不過今日南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣已宣布，明日照常上班、上課。
根據氣象局今日16時15分資料，颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻的東南方約470公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈已進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅，氣象局已對這2地發布陸上颱風警報。
《26日全台停班停課一覽》
基隆市：尚未宣布
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
苗栗縣：明天照常上班、照常上課
台中市：尚未宣布
彰化縣：明天照常上班、照常上課
南投縣：明天照常上班、照常上課
雲林縣：明天照常上班、照常上課
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布
宜蘭縣：明天照常上班、照常上課
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布
澎湖縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
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