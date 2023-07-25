今年第5號颱風「杜蘇芮」近逼，氣象局今（25）日已發布陸上、海上颱風警報，杜蘇芮颱風有登陸的可能，強勁風雨將對屏東、恆春半島帶來衝擊，不過今日南投縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣已宣布，明日照常上班、上課。

根據氣象局今日16時15分資料，颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻的東南方約470公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈已進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅，氣象局已對這2地發布陸上颱風警報。

《26日全台停班停課一覽》

基隆市：尚未宣布

台北市：尚未宣布

新北市：尚未宣布

桃園市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

新竹市：尚未宣布

苗栗縣：明天照常上班、照常上課

台中市：尚未宣布

彰化縣：明天照常上班、照常上課

南投縣：明天照常上班、照常上課

雲林縣：明天照常上班、照常上課

嘉義縣：尚未宣布

嘉義市：尚未宣布

台南市：尚未宣布

高雄市：尚未宣布

屏東縣：尚未宣布

宜蘭縣：明天照常上班、照常上課

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

澎湖縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。