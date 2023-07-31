（15：30更新）嘉義縣發布國家級警報簡訊，嘉義縣草山溪有山區暴雨，持續時間至17時25分，留意溪水暴漲並注意安全、遠離河川區域，以及發布嘉義縣、台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續至16時30分

今天午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布6縣市大雨特報，今日南投、南高屏及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

6縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（31日）水氣仍偏多，各地雲量較多一些，風向轉為偏北風，西半部局部地區及基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，隨著風向轉變，午後雷陣雨集中在中南部及花東地區，其他地方以山區為主，尤其南部雨勢最明顯，注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，溫度方面變化不大，各地高溫約32至34度。

氣象局表示，第6號中度颱風「卡努」上午8時中心位於台北東南東方1120公里之海面上，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進，暴風圈直接影響台灣的機率較低，不過周三、周四（2日、3日）距離台灣近，外圍環流造成的降雨較明顯，請多加留意颱風最新動態，且基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意。