氣象局今（25）日對杜蘇芮颱風發布海上、陸上颱風警報，屏東、恆春半島風雨尤其強強勁。隨著颱風近逼，近日社群上瘋傳「鐵工示警」的訊息，直說台灣有近7成的老舊鐵皮屋螺絲釘已鏽蝕，很容易被強風吹飛，「比大刀還鋒利」，消息一出引發熱議，許多人分享鐵皮被颱風吹落的恐怖事件：「以前有里長被一大片鐵皮直接帶走，整個人飛出去撞死」。

一名男網友在論壇《Dcard》發文直說，颱風杜蘇芮的路徑儼然是在向台灣西部宣戰，認為中央山脈這次恐怕很難削弱颱風的威力，呼籲大家千萬不要掉以輕心，一定要認真準備防颱措施。

對此，有網友留言表示，最近有鐵工指出，台灣已經多年沒有颱風登陸，若近日杜蘇芮侵台，盡量不要外出，因為很多鐵皮屋屋頂的螺絲釘都已鏽蝕，颱風一吹很可能飛起、掉落，「比大刀還鋒利」，該鐵工直言，「平均10間有6、7間都是如此」。

不過隨即有眼尖的人發現，該則訊息近日在LINE、FB等社群瘋傳，「我在長輩群也有看到這則訊息」、「這是我今天看到的第3X條一樣的訊息了吧」、「這是唯一一次我覺得有道理的，至少邏輯上沒什麼問題」、「我爸才在群組傳一模一樣的，哈哈哈」。

有許多網友認為，面對颱風來襲，抱持小心謹慎的態度准沒錯，留言分享過往經驗，「之前颱風我外婆家的大鐵片飛起來，砸到我爸的車」、「以前有里長被一大片鐵皮直接帶走，真的是帶走，整個人飛出去撞死」、「某年颱風，親戚家的店招牌也是被連根拔起吹走」、「我爸幾年前就是因為颱風刮起的鐵皮割到眼睛，一眼失明」、「我家剛買房搬來沒多久就颱風，我就站在窗前，看著鄰居的鐵皮整片被吹走，我家陽台遮陽板也飛了3、4片」。

這則「鐵工示警」的訊息，目前仍無法確認真偽，事實查核平台「Confacts真的假的」網站指出，該訊息並未提供具體的資料來源，也沒有具體數據佐證，其中還用「比大刀還鋒利」這種誇大的敘述方式，容易讓人產生恐慌或誤解，建議閱聽人收到類似訊息時要提高警覺。