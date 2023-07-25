吃鰻魚補元氣，源自知名日本百年鰻魚名店「田舍庵」的「小倉屋」，將於7月26日至8月8日舉辦「土用丑盛夏鰻魚祭」，祭出包括土用丑當日指定商品限量買一送一、活動期間限定「鰻蒸竹定食」外帶便當升級，並全新推出一次吃到3種極品海味、且兼饗鰻魚飯定食與散壽司的「鰻蟹鮭三盛合 重。壽司」，父親節寵爸全家一起補元氣88折優惠。

按十二地支記日法，一年中的夏之土用的18日內會有1日或2日丑日，若有2日的狀況，會各稱作「一之丑」和「二之丑」。而今年只有一之丑，是在7月30日，小倉屋也於7月30日土用丑之日當日，祭出100份原價560元的「鰻蒸竹定食」外帶定食便當買一送一，本活動僅限光復店本店，每人限購一份，僅接受現金結帳，當日現場排隊，售完為止，不列入會員集點。

活動檔期期間內，外帶消費「鰻蒸定食」免費升級，竹定食六切升級八切（560元）、松定食八切升級十切（660元）、二段定食十切升級十二切（760元）。「鰻蒸定食」為眾多鰻魚料理中手續最為繁複的菜式，是九州福岡特有吃法，在小倉屋深受歡迎。首先將鰻魚經過小倉屋獨有燒烤過程，而後與盛有白飯及蛋皮切絲的木頭容器共同放至蒸籠加熱約蒸5分鐘，蒸烤更入味，完成後再置入特製漆式容器中，可保溫約１小時。

今夏小倉屋最重磅的新品料理「鰻蟹鮭三盛合 重。壽司」，將由生到熟全程火烤，過程需分三次火烤炙烤入魂的鰻魚，結合肉質甘甜又鮮美的松葉蟹肉，及每客鋪滿60公克日本醬油漬鮭魚卵等三種極品海味一次入菜，且主廚將店內來自北海道七星米的飯淋上蒲燒醬汁後，還將穀物醋特調後拌入飯中，因此，打造出極為特殊美味的鰻魚定食，同時也是極致美味的鰻蟹鮭散壽司。

主廚建議可以三吃，每一吃都能創造不同的味蕾驚喜，第一吃為原味食用，吃出鰻魚的火烤功力及蟹肉與鮭魚卵的極鮮海味，第二吃可以將隨桌附上天然中草藥飼養、培育不簡單的蛋雞所生「草本蛋」生雞蛋，打散後淋入飯盒中與鰻魚、蟹肉與鮭魚卵拌勻後食用，將創造另一番的風味，最後第三吃可以將飯及鰻魚、蟹肉與鮭魚卵捲入海苔片中，並放上蔥花及哇沙米，成為頂級散壽司。吃上一口，即可感受已經不是純粹丼飯或散壽司的另一個層次風味美味料理。「鰻蟹鮭三盛合 重。壽司」售價860元，上市適逢歡慶父親節的日子，活動檔期期間推出88折超值優惠，是請爸爸吃飯、夏日補元氣絕佳料理。