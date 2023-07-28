致力於滿足所有追求冒險刺激的影迷，亞洲頂尖動作及實境冒險頻道AXN 67頻道，匯聚犯罪調查、懸疑驚悚、刺激動作等優質影集，為觀眾打造極致觀影體驗！今年八月，AXN頻道呈獻全新節目陣容，帶來全台電視獨家首映的熱血之作《贖金任務》，講述主角艾瑞克將運用無人所及的高超洞察力、談判能力解決世上最困難的綁架勒索案件，8月10日（四）起每週一至五晚間 9 點三季強檔連播，劇情緊湊刺激，喜愛嘗鮮新劇的劇迷們不可錯過！

強檔好劇不間斷！經典美劇《重返犯罪現場：夏威夷 (第2季)》，講述NCIS小隊在夏威夷突破重重危機，調查一系列涉及軍方與國家安全的犯罪事件，8月1日（二）起每週一至五晚間 8 點AXN 67頻道全台電視首播，帶觀眾一同感受驚險的偵查氛圍！此外，觀眾朋友最喜愛的搭檔組合《警犬妙探：哈德遜與雷克斯 (第5季)》也將於8月31日（四）起每週一至五晚間 8 點隆重回歸，這次哈德遜與雷克斯遭遇恐怖份子威脅，究竟他們能否突破前所未有的偵查難關？

全新懸疑劇集《贖金任務》故事改編自法國危機處理專家的真實故事，匯聚來自美國、法國、加拿大和德國的頂尖製作團隊，由盧克·羅伯茨飾演主角艾瑞克波蒙，這位曾在《冰與火之歌：權力遊戲》中嶄露頭角的演員，將再度展現教科書等級的精湛演技；《菜鳥警察大叔》布蘭登·傑·邁凱倫飾演心理分析師奧利佛葉茲，出色的表演經歷為他在犯罪調查劇中的角色詮釋更增亮點，為喜愛劇情刺激卻不過於沉重的影迷們，帶來無與倫比的觀影體驗。

《贖金任務》講述艾瑞克具有卓越的談判技巧和對犯罪者心理的敏銳洞察力，使他成為比當局更能掌握罪犯、無人能敵的談判高手。他帶領菁英團隊勇敢面對世上最危險的罪犯，處理牽涉龐大利益的棘手案件。然而，這份充滿危險的工作卻也讓艾瑞克的女兒遭到綁架，面臨綁匪急迫、詭譎的要求，他該如何正視內心最深處的恐懼，成功解救深愛的家人？8月10日（四）起每週一至五晚間 9 點，鎖定AXN 67頻道，跟著談判高手一起感受劍拔弩張的談判氛圍和營救人質的驚心動魄！

經過20年的播出，仍受到觀眾熱愛的《重返犯罪現場》系列再度回歸，並將舞台轉移到美麗的夏威夷，展開全新篇章！作為《檀島警騎2.0》的姊妹作，《重返犯罪現場：夏威夷 (第2季)》延續其中的場景和角色性格，該劇講述由特別探員珍坦納帶領的NCIS小隊在國際罪犯猖獗的夏威夷展開調查，處理數起攸關國家安全的重大罪案，並守護當地居民的和平與安寧。

面對工作壓力之餘，珍坦納與青少年兒子的衝突也一觸即發，身為《重返犯罪現場》系列首位女性主角，她完美詮釋女性在平衡工作、家庭之間所需的堅韌和勇氣，觸動心弦的精湛演技讓觀眾沉浸於刺激的犯罪冒險劇情，同時深刻感受角色間的情感流動。好評如潮的劇情也讓美國電視網確認續訂《重返犯罪現場：夏威夷》第三季，讓影迷們跟著NCIS小隊在這個熱帶天堂持續追蹤犯罪軌跡！

影迷們最喜愛的活力拍檔回歸啦！全新警犬偵查影集《警犬妙探：哈德遜與雷克斯 (第5季)》將帶來更多令人熱血沸騰的艱險挑戰。本季中，警探哈德遜與警犬雷克斯這對默契搭檔將面臨極端份子的威脅，並身陷前所未有的危險。為了完美演繹高難度場景，哈德遜在拍攝前便與雷克斯密切相處，加上從小與牧羊犬一起長大的經驗，讓他能依靠叫聲判斷雷克斯的心情，無論戲中戲外都默契無間，互動十分親密吸睛！

值得一提的是，哈德遜和鑑識科長官莎拉之間的信任與依賴不斷加深，撲朔迷離的感情線為這部懸疑喜劇埋下新亮點。與此同時，重案組也迎來新成員－驗屍官Karma Poole，想知道她為劇情增添哪些變數和趣味？哈德遜與莎拉又會如何發展？8月31日（四）起每週一至五晚間 8 點就鎖定AXN頻道，與這對人帥、狗也帥的全能搭檔，一同享受視覺與情感的雙重饗宴！