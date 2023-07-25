雲林縣長張麗善（中）頒發感謝狀給日商艾可慕（ICOM）株式會社組長山邊信晃（右）。（周麗蘭攝）

傳統消防無線電通訊是類比式系統，易受地形或建築物阻擋影響，收訊不良成為消防員不幸殞命原因之一，雲林縣府逐年採購數位化無線電設備改善，最近在全縣23輛主力消防車裝設消防人員的求救專用無線電，490多名消防員都有專屬的求救專用無線電及頻道，接收範圍達25公里，此舉是全國首創。

雲林縣自2019年起汰換舊有類比式無線電設備，2021年將手提數位無線電列入個人裝備，外勤幹部每人2台、隊員每人1台，2022年把所有救災、救護車輛全數汰換為數位化設備，今年（2023年）更在救災主力車配置求救（「Mayday」）專用無線電，是全台最好的設備。

消防局長林文山指出，消防員深入火場身命安全堪慮，數位基地台、移動式中繼台、個人專用數位無線電頻道的研發成為救災利器，如有消防人員受困火場，訊號就能立刻被判讀出來，得以立刻進行搜救。

林文山說，彰化一家工廠大火導致多名消防員殉職讓縣長張麗善動念必須加緊保障消防人員救災安全，考量沿海北港、麥寮的傳統無線電訊號弱，因此這幾年逐年投入經費改善累計4000萬元。

雲林縣目前每一輛消防車都有平板無線電、救災現場專用無線電，今年起全縣23輛主力消防車再裝上求救專用數位無線電，只要有消防弟兄受困就能顯示在儀表板上。

張麗善表示，她上任以來在防災救護投入相當多經費，除了更新救護車以5G與後送醫院連結保握黃金救援時間、改裝消防局的中控室，最近再結合通訊科技解決無線電死角問題，每個人都有專用的頻道，不必再點名，第一時間就能派人準確緊急救援。