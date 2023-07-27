新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」已推出「淡蘭古道南道遺跡之美—淡水篇」及「獵人的狩獵試煉〜原住民文化之美—烏來篇」等18支影片，邀請網紅或在地專家帶路，透過逗趣互動帶領大家認識新北各地之美，歡迎家長跟孩子暑假一起收看，一起玩遍新北、發現美。

新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」111年3月正式於Youtube開播(搜尋：跟著美感去旅行)，迄今已踏遍16個行政區，推出18支精彩影片，包含「北海岸自然之美—石門篇」、「原住民文化之美—烏來篇」、「探索煤礦之美—菁桐篇」、「漫遊福隆之美—貢寮篇」、「光雕燈廊之美—耶誕城篇」、「一府二鹿三新庄—新莊篇」、「茶香茶鄉茶文化—坪林篇」、「建築及眷村文化—三蘆篇」、「淡蘭古道南道遺跡—深坑篇」等。該頻道由新北市藝術輔導團企劃，將教室搬到戶外，帶領大家從生活中學習美感。

「深坑篇」中，主持人民安國小王健旺校長與網紅恐龍偶像，走訪深坑老街、市定古蹟「深坑黃氏永安居」，建築特色為主從分明之三合院，每個窗戶上方，皆置有一往外突出約20公分的磚塊，在上面鑿一圓洞，以三塊方磚為一組，稱為「兔仔耳」，校長還娓娓介紹該建築的「燕尾翹脊」、「剪黏」、「卍字不斷」等特色。影片以趣味對話深入淺出介紹深坑歷史古蹟及民俗風情，並自然地融入建築美學及藝術史。有觀眾留言，這是一部知識爆棚並充滿了人文藝術的影片。

歡迎收看新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」烏來篇。(圖/新北市政府教育局提供)

而「烏來篇」，旺旺校長和網紅小饅頭在泰雅族西蘭勇士的帶領下，體驗烏來林間打獵，學習泰雅獵人的勇猛與逍遙；更介紹烏來織布文化，織滿「XO」圖騰的紅黑白相間服飾、包包等配件大部分出自於當地「織女」之手，她們靠著重拾耆老的織布技術與傳統，讓美麗的布匹成為生活的依靠，更延續了泰雅織布文化。

美感頻道也推出「藝術雙語FOLLOW ME」，已製播「dress up—裝扮之美」、「Cleaning Tools 2.0—單純之美」、「colorful light—光雕之美」、「light and shadow—光影之美」、「zoom in and zoom out—攝影之美」、「Legato & Staccato—音樂雙語」等9部影片。教孩子透過日常生活對話學習到美感的運用，同時學習與藝術相關的英文字詞及會話，讓孩子在輕鬆氛圍下開口說英語。

教育局表示，新北市110年成立美感跨域共學基地，結合美感、雙語及科技推動跨領域課程，並設置美感影音中心製作美感教育頻道，製播「跟著美感去旅行」及「藝術雙語FOLLOW ME」節目，將陸續推出更多豐富有趣的單元，歡迎家長帶孩子上Youtube、新北學Bar臉書粉絲團觀看，一起跟著美感去旅行。(廣告)