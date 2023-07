新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」已推出「淡蘭古道南道遺跡之美—淡水篇」及「獵人的狩獵試煉〜原住民文化之美—烏來篇」等18支影片,邀請網紅或在地專家帶路,透過逗趣互動帶領大家認識新北各地之美,歡迎家長跟孩子暑假一起收看,一起玩遍新北、發現美。

新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」111年3月正式於Youtube開播(搜尋:跟著美感去旅行),迄今已踏遍16個行政區,推出18支精彩影片,包含「北海岸自然之美—石門篇」、「原住民文化之美—烏來篇」、「探索煤礦之美—菁桐篇」、「漫遊福隆之美—貢寮篇」、「光雕燈廊之美—耶誕城篇」、「一府二鹿三新庄—新莊篇」、「茶香茶鄉茶文化—坪林篇」、「建築及眷村文化—三蘆篇」、「淡蘭古道南道遺跡—深坑篇」等。該頻道由新北市藝術輔導團企劃,將教室搬到戶外,帶領大家從生活中學習美感。

「深坑篇」中,主持人民安國小王健旺校長與網紅恐龍偶像,走訪深坑老街、市定古蹟「深坑黃氏永安居」,建築特色為主從分明之三合院,每個窗戶上方,皆置有一往外突出約20公分的磚塊,在上面鑿一圓洞,以三塊方磚為一組,稱為「兔仔耳」,校長還娓娓介紹該建築的「燕尾翹脊」、「剪黏」、「卍字不斷」等特色。影片以趣味對話深入淺出介紹深坑歷史古蹟及民俗風情,並自然地融入建築美學及藝術史。有觀眾留言,這是一部知識爆棚並充滿了人文藝術的影片。

歡迎收看新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」烏來篇。(圖/新北市政府教育局提供)

而「烏來篇」,旺旺校長和網紅小饅頭在泰雅族西蘭勇士的帶領下,體驗烏來林間打獵,學習泰雅獵人的勇猛與逍遙;更介紹烏來織布文化,織滿「XO」圖騰的紅黑白相間服飾、包包等配件大部分出自於當地「織女」之手,她們靠著重拾耆老的織布技術與傳統,讓美麗的布匹成為生活的依靠,更延續了泰雅織布文化。

美感頻道也推出「藝術雙語FOLLOW ME」,已製播「dress up—裝扮之美」、「Cleaning Tools 2.0—單純之美」、「colorful light—光雕之美」、「light and shadow—光影之美」、「zoom in and zoom out—攝影之美」、「Legato & Staccato—音樂雙語」等9部影片。教孩子透過日常生活對話學習到美感的運用,同時學習與藝術相關的英文字詞及會話,讓孩子在輕鬆氛圍下開口說英語。

教育局表示,新北市110年成立美感跨域共學基地,結合美感、雙語及科技推動跨領域課程,並設置美感影音中心製作美感教育頻道,製播「跟著美感去旅行」及「藝術雙語FOLLOW ME」節目,將陸續推出更多豐富有趣的單元,歡迎家長帶孩子上Youtube、新北學Bar臉書粉絲團觀看,一起跟著美感去旅行。(廣告)