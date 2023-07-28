雲林縣府根據氣象今天早上 7點15發布陸上強風特報，影響時間為28日白天，影響區域包含雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港，雲林縣府宣布以上鄉鎮停班停課一天。

其餘鄉鎮市因未達停班停課標準，照常上班上課。

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杜蘇芮颱風發威 台南清晨發布28日停止上班上課
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