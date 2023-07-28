颱風風力轉強 雲林縣宣布6鄉鎮停班課 08:512023/07/28 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善臉書7點15分左右宣布今天有6個鄉鎮因強風停止上班上課。（取自張麗善臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣府根據氣象今天早上 7點15發布陸上強風特報，影響時間為28日白天，影響區域包含雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港，雲林縣府宣布以上鄉鎮停班停課一天。 其餘鄉鎮市因未達停班停課標準，照常上班上課。 北北基桃吹10級強陣風「近颱風假標準」不輸恆春台東 杜蘇芮颱風襲台 高雄梓官3526戶停電 杜蘇芮颱風發威 台南清晨發布28日停止上班上課 #停班課 #雲林縣 #颱風假 #杜蘇芮 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風聲聲慢 澎湖爽放一天颱風假 15:152023/07/27 生活 連休三日夢碎！17縣市沒颱風假 28日停班停課一覽 13:552023/07/27 生活 縣市自行決定颱風假 郭正亮：全球大概僅台灣這樣做 00:022023/07/28 政治 杜蘇芮颱風侵襲 高雄清晨緊急宣布全市停班停課 06:412023/07/28 生活 南部昨颱風假沒風雨！今5縣市緊急停班課 氣象專家曝原因 07:372023/07/28 生活 杜蘇芮「入夜開眼」瞬間雨爆大 颱風旋臂掃來衝擊2地 20:212023/07/27 生活 杜蘇芮颱風挾14級風狂吹！9縣市豪大雨 台東、屏東紫爆 03:212023/07/28 生活 不斷更新》嘉義以南全放假 雲林、花蓮7鄉也跟進10縣巿停班課一覽 06:112023/07/28 生活 杜蘇芮今登福建 金門嚴防強風豪雨 08:492023/07/28 生活 南部續放颱風假？龜速杜蘇芮明早還在本島 專家喊：尷尬了 16:072023/07/27 生活 爽賺颱風假？ 高雄百貨公司、電影院擠爆 民眾：放得好心虛 16:162023/07/27 生活 台南上午無風無雨放颱風假？黃偉哲曝心聲 10:062023/07/27 生活 台南今放颱風假 網罵翻：百貨公司全開是怎樣？ 12:152023/07/27 生活 高雄深夜強風豪雨狂襲 逾萬戶停電搶修中 03:012023/07/28 生活 嘉義縣緊急宣布 28日停止上班、上課 07:022023/07/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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