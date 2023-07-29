天馬戲創作劇團團長杜偉成致贈紀念品給方志友。（天馬戲創作劇團提供）

方志友擔任推薦嘉賓。（天馬戲創作劇團提供）

最近忙於拍攝戲劇《省省吧！我家富貴發》的方志友，29日特別到PLAYground南村劇場，擔任《茉莉的魔法歷險-莫忘初心》的推薦嘉賓，曾與她對戲的古斌昨傳出升格準爸爸喜訊，方志友特別送上滿滿的祝福。

方志友是在演出《妖怪台灣》音樂劇與當時還是該劇特技演員的杜偉誠結緣，這部劇就是由團長杜偉誠創立的天馬戲創作劇團為「PLAYground南村劇場」推出的全新定目劇，方志友也說會力邀修杰楷全家來看劇。

暑假到了，方志友表示7月初曾跟老公楊銘威帶著兩個小朋友，一起去老公的出生地台南眷村大吃美食，更是推薦了「花甲少年趣旅行」團隊一起去品嘗了老公從小吃到大的涼麵，接下來八月份，更安排了帶小孩全家去日本玩的暑假行程。

《茉莉的魔法歷險-莫忘初心》這次首次挑戰為期四週，共30場的長銷演出，透過精湛的馬戲表演和引人入勝的劇情，並結合「PLAYground南村劇場」的劇場特性，打造出全新的魔法森林探險區，引領觀眾進入一個全新的觀劇世界，每個人都能回到內心深處，經歷屬於自己的魔法歷險。演出自7月28日起至8月20日在「PLAYground南村劇場」登場。