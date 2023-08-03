新加坡女歌手黃湘怡出道多年，代表作有《快遞愛情》、《第一個冬季》、《西班牙狂想曲》等，傳唱近20年仍受喜愛，不過在2011年嫁給金色三麥集團小開葉學澤，並升格人母后，將重心放在家庭，淡出演藝圈。黃湘怡去年斷開小開尪後，身邊已有了新的護花使者，日前她終於大方認愛，在社群上曬出幫男友Jon慶祝50歲的生日照片。

黃湘怡去年爆出婚變消息後，又在社群上曬出與一洋男互動甚密的畫面，疑似有了新歡。而日前黃湘怡在個人IG上曬出親吻一男子臉頰的照片，並配文寫下：「祝我的愛人生日快樂。 謝謝你愛我的樣子，而且是這麼棒的夥伴！我喜歡和你一起過生活。」等字句大方認愛，模樣看似十分幸福。

據悉，黃湘怡的男友名為Jon，昔有過一段婚姻，且比黃湘怡大7歲，從事藥界領域工作。此外，由於他在上海及新加坡都住過，對於東方文化不算陌生，而今傳出男方家長已經見過黃湘怡，黃湘怡跟Jon的戀情受到家人祝福，看似雙方的感情已邁入穩定期。

此外，據《CTWANT》報導，兩人交往至今已3年多，也有計畫邁入婚姻。而今在相關貼文中，黃湘怡又稱男方是「最棒的人生夥伴」，疑似預示著好事將近，讓粉絲們紛紛在該則貼文底下獻上祝福。