高雄29歲楊姓男子多次入侵校園行竊、行跡詭異，今年1、2月時潛入中正高工體育組辦公室洗衣服、洗澡，離開時還「外帶」泡麵，李姓教練發現後報警處理。高雄地院法官發現，楊男根本是「校園怪盜」，學生證、講義也偷，最後依竊盜、無故侵入住宅罪各判他拘役40天和30天，均可易科罰金，可上訴。

今年1月29日晚間8點多，楊男潛入中正高工體育組辦公室，洗澡、洗完衣服後，還帶走辦公室內的泡麵、科學麵。數天後下午，楊男又偷偷回到辦公室洗澡，李姓教練發現後立刻報警，警方根據監視器畫面立即鎖定楊男，循線逮人。

法官發現，楊男一直是慣竊，2017年起出沒在學校附近，多次偷走沒上鎖的機車、腳踏車，也曾潛入光華國中偷學生的講義、書包、手機，連學生證也不放過，中正高工也不是第一次受害。

楊男多次犯案，最重曾遭判1年，其餘多半為2月或拘役數十日，均可易罰金，法官曾怒斥他正值青壯年卻不知循正常管道謀生，有多次竊盜前科仍不知悔改。考量楊男犯後均坦承犯行，態度尚可，僅依竊盜、無故侵入住宅罪各判拘役40天和30天，均可易科罰金，可上訴。