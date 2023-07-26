為擴大搶攻暑假外食商機，被網友封為「速食梗王」的漢堡王再推優惠活動，8月1日起祭出「五臟廟優惠券」，以超殺優惠讓吃貨爽爽吃， 同時8月1日起也推出銅板早餐新選擇，將熱銷的BK雞塊加入早餐囉，四塊雞塊套餐只要64元。

隨著農曆民俗月腳步接近，漢堡王自8月1日起也幽默祭出「五臟廟優惠券」，標榜天天都是良辰吉日，除可自用、送禮都很得體。全新「五臟廟優惠券」超殺5折熱銷人氣品包含：大杯飲料買一送一、中薯條買一送一、中辣薯球買一送一、雞塊買四送四、脆洋蔥牛肉堡買一送一、經典脆雞堡買一送一、小華堡(原味)買一送一、西部小華堡買一送一，連續63天爽吃不間斷，經濟實惠超給力。

除穩坐雙人優惠暢銷冠軍的選項華堡雙套餐239元與安格斯雙套餐249元，這次更應景消暑再推海味組合：彈海老堡餐109元，強調厚實香酥真蝦餅，高CP吃海味。銅板點心「單層華鱈魚堡」只要55元，嚴選阿拉斯加鱈魚，夏天吃堡新選擇。超值個人餐「雙層田園華鱈魚堡套餐139元，以清爽好滋味切入市場搶商機。

8/1日起漢堡王推出銅板早餐新選擇，熱銷的BK雞塊加入早餐，漢堡王獨有的美式煙燻風味雞塊四塊單點只要39元，加一杯美式研磨咖啡升級成套餐也只要64元，每天早上10點30前供應。