統一超商（2912）為8月中元普渡採買旺季，搶攻逾百億商機，全台近6,800家7-ELEVEN門市自8月8日起祭出史上超強OMO雙重全店行銷活動搶市，首推限時6天的會員立折等三大早鳥優惠，且同步展開哆啦A夢積木FUN樂遊集點送活動，讓1,650萬會員就近買、立即省，可望帶動相關類別業績再成長1~2成。

7-ELEVEN掌握中元商機，首波自7月26日起至9月5日止，針對家庭、公司行號普渡需求，以「特色拜零食」、「囤貨必買」、「獨家聯名」三大主軸推出「超吉好運拜中元」主題專案架；同時蒐羅拜拜四大天王，主推包裝米、泡麵、量販零食、罐頭等多項商品獨家優惠，最低買1送1起，預計帶動相關類別業績成長3成。

8月中元採買高峰則推出限時三大類會員早鳥優惠，包括購買CITY系列、飲料、泡麵、零食、冰品、啤酒等12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元；使用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付等結帳，單筆支付888元以上再折50元。

其次單筆結帳金額滿888元再送好禮四選一，包含紅蔘飲、濕紙巾、御膳米、衛生紙；且攜手四大宮廟推出放大隨取卡，買711元放大至777元，每款隨取卡皆有合作宮廟香火加持，並附有專屬御守造型卡套。

7-ELEVEN表示，活動期間購買哈根達斯全系列享買十送十優惠，會員搭配4大指定支付工具結帳滿888元立折150元，每組現省1,440元，其他熱門商品如老協珍人蔘精-麥蘆卡蜂蜜、iOiO超口感蒟蒻飲、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水，皆推出買十送十優惠。

而全新集點活動則攜手日本經典漫畫哆啦A夢，開發超過30款限定周邊商品，消費滿40元贈1點小七集點卡電子點數，集滿6點即可加價購，包含積木公仔、積木存錢筒，以及造型抱枕附毯、保冷袋、安全帽、收納旅行袋、睡袋、四輪摺疊購物車等。