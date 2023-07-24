主打以青花驕招牌青紅雙鍋打造「青紅麻辣波堤」，如同鴛鴦鍋般兩種風味一次體驗。（Mister Donut提供／朱世凱台北傳真）

甜甜圈Mister Donut在炎夏用熱辣美味勾起食慾，首次攜王品集團旗下火鍋品牌「青花驕」推7款甜辣風、鹹辣派點心，以青花驕招牌青紅雙鍋「青花椒麻辣鍋」及「青麻椒肥牛鍋」為概念，就連「青花椒冰淇淋」也變身甜甜圈，除了聯名商品外，甜甜圈紙盒與提袋也結合青花驕典雅的品牌意象，推出聯名限定精美設計款，25日起火辣上市並推買6送3等活動。

此次聯名為延續青花驕麻辣鍋專賣店精神，特以「青麻椒肥牛鍋」為主題打造「青麻椒牛肉圈」與「青麻椒牛肉派」，將Mister Donut招牌「軟Q酵母麵糰」、「酥鬆派皮」分別抹上添加青龍椒、青辣椒、青花椒油的青麻醬做為基底，再鋪上滿滿牛肉，使青麻香氣與牛肉完美交織；還有首次推出的醬燒風味「醬燒辣雞肉圈」、「醬燒辣雞肉派」，將掌握川菜重點「麻、辣、香」的醬燒辣醬分別塗抹在軟Q酵母麵糰、酥鬆派皮上，搭配煙燻風味雞肉，入口即有川味辣椒的爽辣及芝麻醬的醇厚滋味，創造出厚實的醬燒香氣，最後還有芝麻粒與香菜點綴，提升入口風味層次。

不只是鹹辣派，還有甜辣風，同樣嚴選辛麻青花椒與爽辣川味鮮紅辣椒添加在可可醬中，經典復刻甜辣版青紅雙鍋的「青紅麻辣波堤」，如同鴛鴦鍋般兩種風味一次體驗；麻辣X花生的熱門吃法「麻辣花生醬波堤」將當紅Q彈波堤剖半抹上帶有顆粒口感且能綜合辣感的花生醬鮮奶油，半邊沾上帶有川味鮮紅辣椒風味的紅辣可可醬，同時畫上青麻可可醬線條增添麻感，最後灑上花生碎粒訴求可甜可麻還可辣。

最後青花驕全台首創青花椒冰淇淋也優雅化身甜辣風甜甜圈一員，「青麻香草法蘭奇」選用帶有泡芙般鬆軟口感的法蘭奇剖半擠上擁有牛奶與香草風味的卡士達內餡，側邊再裹上翠綠青麻可可醬，即使變身甜甜圈依舊能三吃，一圈兩吃個別感受單純香草牛奶風味及帶有青花椒麻感的青麻可可醬，兩風味一起入口即能感受青花椒麻味與香草卡士達奶味交融，瞬間降低辣度，最後還有細緻脆口珍珠糖粒點綴增添口感。

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