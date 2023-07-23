擁有「提琴醫生」美名的製琴師王宇寧完美結合大提琴止滑墊與演奏平台，發明外型如甜甜圈的「迷你號角－提丰」，陸續獲得瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

擁有「提琴醫生」美名的製琴師王宇寧因熟稔弦樂器特性，完美結合大提琴止滑墊與演奏平台，發明外型如甜甜圈的「迷你號角－提丰」，獲高市府青年局的青創、參展等補助，陸續獲得瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮，王宇寧將MIT設計帶向國際，成為耀眼的台灣之光。

王宇寧從小跟在祖父、父親身邊學習拉琴、維修提琴，他在就讀國立台南藝術大學研究所時學會製作小提琴，後來更遠赴義大利製琴重鎮克里蒙納（Cremona）學習，將正統手工製琴技藝帶回台灣，成立「王宇寧提琴工作室」，以提琴維修、進口提琴銷售，及手工客製提琴為業。

某次王宇寧在止滑墊上撐起大提琴準備試琴時，發現一般人家裡沒有像音樂廳的演奏平台，無法讓尾針傳遞大提琴的共鳴，以增強音場效果，但他靈光乍現，心想「不如自己發明一個同時有止滑和演奏平台效果的東西」。因此，他開始設計畫圖、數據分析、3D模型製作、實驗到量產，歷經20個月，製造出一個大提琴家隨身可攜的迷你演奏平台，王宇寧將其定位為大提琴迷你號角，並取名為「提丰」（Typhoon）。

「提丰」兼具美觀與實用，輕便小巧卻功能不凡，國內外大提琴演奏家實際使用後，給予極高評價，也吸引其他演奏者的好奇詢問，演奏家們還幫提丰取了可愛的綽號—「甜甜圈」，不管是練習還是上台演出，都不忘帶上它。

「提丰」不僅讓演奏者在戶外也能展現音樂廳的演出水準，更讓王宇寧陸續奪得瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮。王宇寧希望讓世界看到台灣，除了製琴時會鐫上「Taiwan」字樣，也帶著提丰走遍世界各國參展，申請設計專利，並全程在台灣生產，商品也在亞馬遜電商上架，讓MIT產品在全球都能被看見。

王宇寧表示，感謝高市府青年局在產品發明及推廣上提供許多幫助，最早他申請青創貸款和補助，用於產品開發和專利申請，最近他更申請到出國參展補助，替他分擔了報名、機票、住宿等費用，減輕不少負擔，青年局了解青年創業者的需求，這對他們來說有非常大的幫助。

高雄發明大獎青年局青創提丰