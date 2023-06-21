新北市板橋區68歲葉姓男子昨（20）日深夜在住家附近騎腳踏車閒逛，見鄰居在門口水箱內飼養3隻烏龜，葉男愈看愈喜歡，即趁四下無人竊走烏龜，欲帶回家飼養，飼主廖姓婦人返家時發現水箱內空無一物，立刻騎車四處搜尋，果真在附近巷子裡的1輛腳踏車置物籃裡尋獲3隻烏龜，隨即報警將竊嫌逮捕，領回愛寵。

廖姓婦人表示，被竊的3隻烏龜分別為價值7000元的花面側頸龜、1500元的鷹嘴龜及500元的甜甜圈龜。昨晚11時許她正要外出購物時，見1名男子騎腳踏車在家門前徘徊，約10分鐘後返家，就發現水箱裡的3隻烏龜不翼而飛。她馬上騎車四處尋找，果然在附近的巷子裡，發現遭竊的3隻烏龜被放在腳踏車的置物籃裡，於是立即向警方報案。

海山警分局獲報派員到場，經廖姓婦人指證，現場逮捕涉嫌偷烏龜的葉男。葉男坦承行竊，供稱竊取3隻烏龜係欲帶回家飼養，無轉賣圖利之意。偵訊後，警方以竊盜罪嫌將葉男移送偵辦，烏龜則發還飼主。