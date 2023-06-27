ESPN Sources: The Hawks are finalizing a trade to send F/C John Collins to the Jazz for Rudy Gay and a future second-round pick. Atlanta’s largely unloading Collins’ three years, $78M for some roster building flexibility and alignment with looming changes to salary cap. pic.twitter.com/CpAfTNXKMq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2023

過去幾年始終深陷交易傳聞的苦力長人約翰柯林斯（John Collins），老鷹如願將他清出了，根據《ESPN》爆料專家「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）推特，老鷹將約翰柯林斯納入交易包裹，向爵士要回老將蓋伊（Rudy Gay）和未來一枚二輪選秀籤，老鷹暫時舒緩了團隊薪資壓力。

約翰柯林斯的合約剩下3年7800萬美元，老鷹想將他脫手，如今找上想要提升競爭力的爵士，這筆交易除了幫助老鷹將團隊薪資壓在1.65億美元以下，順利逃過奢侈稅處罰外，老鷹更獲得了創下歷史紀錄的2530萬美元交易特例，可以利用這一項條例來負擔一名球員的合約。老鷹做出交易的目的是為了省錢，近似於勇士將剛簽下大約的普爾（Jordan Poole）給送出。

新加盟的穆雷（Dejounte Murray）擔任老鷹2號得分手，導致約翰柯林斯表現下滑，在進攻端的作用已經不大，上季場均得分創下自新人年後最低，老鷹果斷將他送出，也能和旗下球員有更多的談判空間，小將傑倫強生（Jalen Johnson）的出賽時間也將大幅增加。

約翰柯林斯降臨鹽湖城，和馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、沃克凱瑟勒（Walker Kessler）組成聯盟新一代禁區三塔，不過前兩人的主要位置都不是中鋒，防守端也不是強項，得仰賴曾在NCAA賽場奪下最佳防守球員的沃克凱瑟勒，馬爾卡寧上季被交易至爵士，打出職業生涯至今最佳表現，還入選生涯首次明星賽，約翰柯林斯也期待在爵士重拾過往優異身手。