在普里格金(Yevgeny Prigozhin)的「一日兵諫」結束後，俄羅斯瓦格納集團(wagner group)也迅速退場，所有成員換約的最後期限已過，同時停止招募新兵。

電報網上的瓦格納招募頻道在星期天表示，「暫停招募新兵一個月」，同時暫時不參與烏克蘭戰爭。這與瓦格納遷到鄰國白俄羅斯有關。

與此同時，星期六已是俄羅斯國防部，要求所有「志願兵」與軍方簽署合約的最後期限，沒簽約的也已失去雇傭兵身分。

瓦格納的失勢其來有自，雖然這支部隊曾受到普丁的重用，普里格津也在俄羅斯民間有著極高的支持度；然而在巴穆穆特戰場，普里格津多次批評俄國正規軍軟弱怯戰，並且俄國指揮高層不提供足夠的軍火，使得雙方的關係逐漸交惡。俄國國防部在6月中旬要求，所有民間私人軍事團體都要納入俄國軍方指揮體系，普里格津拒絕這個命令，並於 6 月 23 日（即該命令公佈幾天后）發起了一場短暫的兵變，企圖前往莫斯科。

然而在該部隊進入莫斯科州境內後，白俄羅斯總統盧卡申科出面調停，促成俄國軍方免除普里格津的刑事叛變指控，以換取他流亡白俄羅斯。

此後，普里格津在俄羅斯的事業被一一拔除，包括他的媒體頻道，以及瓦格納部隊。

目前尚不清楚瓦格納在非洲和敘利亞的行動是否會受到影響，以及這些部隊的最終歸屬。