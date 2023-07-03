紅雀先發投手蒙哥馬利。（美聯社）

紐約洋基在對紅雀系列賽最終戰敗北，他們派出王牌投手寇爾（Gerrit Cole）卻輸給一位老朋友蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。寇爾6局失2分繳出優質先發，蒙哥馬利6.2局失1分表現更佳，幫助紅雀5比1獲勝。對比紅雀的11支安打，洋基打線依然死氣沉沉僅3支安打。

蒙哥馬利去年8月初被洋基賣到紅雀，交換外野手貝德（Harrison Bader），貝德此次返回紅雀主場獲得球迷熱情歡迎，蒙哥馬利則是再度以好投來回敬老東家。蒙哥馬利當時在被交易的4天之後就在跨聯盟對戰碰上洋基，他先發5局無失分助紅雀擊敗洋基，這是他轉隊以來第2次對戰洋基。

洋基前5局甚至無法擊出安打，直到第6局兩出局之後才有托瑞斯（Gleyber Torres）擊出二壘打，但也沒有得分。第7局紅雀捕手奇茲納（Andrew Knizner）發生捕逸，洋基奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）不死三振上壘，藉著包爾斯（Jake Bauers）長打攻下1分，所以不算蒙哥馬利的責失。

紅雀第4局安打攻下兩分，包括奇茲納的勝利打點，7局下還有多諾凡（Brendan Donovan）兩分彈增添保險分。寇爾目前8勝2敗，自責分率2.79暫居美聯第5，蒙哥馬利在洋基6年累積3.94自責分率，轉隊之後遠離美東火藥庫，本季目前為3.28。