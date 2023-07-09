在YouTube上擁有1.65億人訂閱的美國人氣YouTuber「MrBeast」，以「花錢不手軟」聞名。在臉書母公司Meta推出新社群平台Threads後，MrBeast也迫不急待搶入，還發文高喊，只要追蹤他就抽一台特斯拉。如今這名幸運粉絲已經出爐！

MrBeast本名吉米·唐納森（Jimmy Donaldson），曾豪擲上億翻拍《魷魚遊戲》真人版，今年更以「生日送現金」的活動在IG掀起洗版狂潮。5日Threads正式上線後，MrBeast就發文宣布，為慶祝Threads推出，在48小時內，他將從追蹤的粉絲中隨機抽送一輛嶄新的特斯拉汽車！

MrBeast說話算話，之後也真的公布得獎名單。幸運獲得特斯拉的粉絲mklord_在大喜之際，也不忘發文大酸特斯拉的老闆、同時也是推特老闆的馬斯克，笑稱自己竟然是在馬斯克對手的新應用程式上贏得大獎。

其實在MrBeast推出「追蹤抽特斯拉」活動時，就在社群媒體引起軒然大波，不少人都認為他在諷刺馬斯克，並表達對推特平台的不滿。

MrBeast目前在Threads擁有的粉絲數為398萬，雖遠低於他在推特的2175萬粉絲，但據《金氏世界紀錄》的官方紀錄，MrBeast已創下新的歷史，成為第一位在Threads上擁有100萬粉絲的用戶。Meta老闆祖克柏則是第2位達成百萬粉絲的用戶。